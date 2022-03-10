Литва решила купить у США вооружение на 40 млн долларов

«Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС. Такое изменение договора агентство ресурсов обороны при министерстве обороны подписало с правительством США, с которым ведется разговор также об ускоренной доставке всего оборудования литовской армии», – приводит РИА «Новости» сообщение минобороны Литвы.