Литва решила купить у США вооружение на 40 млн долларов

Минобороны Литвы подписало договор с правительством США о закупке ракет Javelin, пусковых установок и другого оборудования на 40 млн, сообщила пресс-служба литовского ведомства.
«Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС. Такое изменение договора агентство ресурсов обороны при министерстве обороны подписало с правительством США, с которым ведется разговор также об ускоренной доставке всего оборудования литовской армии», – приводит РИА «Новости» сообщение минобороны Литвы.
Отмечается, что системами Javelin будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил литовской армии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас приветствовал приобретение военного оборудования и назвал его актуальным в текущей геополитической ситуации.
Ранее США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.