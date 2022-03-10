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1 час назад

Литва решила купить у США вооружение на 40 млн долларов

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Минобороны Литвы подписало договор с правительством США о закупке ракет Javelin, пусковых установок и другого оборудования на 40 млн, сообщила пресс-служба литовского ведомства.

Литва решила купить у США вооружение на 40 млн долларов
Фото: ReutersReuters

«Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС. Такое изменение договора агентство ресурсов обороны при министерстве обороны подписало с правительством США, с которым ведется разговор также об ускоренной доставке всего оборудования литовской армии», – приводит РИА «Новости» сообщение минобороны Литвы.

Отмечается, что системами Javelin будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил литовской армии. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас приветствовал приобретение военного оборудования и назвал его актуальным в текущей геополитической ситуации.

Ранее США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.

Армия,Оружие,Арвидас Анушаускас,НАТО,
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