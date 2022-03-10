В НАТО ответили на вопрос о войне с Россией

НАТО не находится в состоянии войны с Россией и хочет избежать рисков эскалации в украинском конфликте. Об этом, по данным РИА Новости, заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камий Гран.
«НАТО не находится в состоянии войны с Россией и хочет избежать и урегулировать риски эскалации в этом конфликте. Думаю, что нам нужно помогать украинцам везде, где возможно, но не позволить, чтобы мы были втянуты в этот конфликт», - заметил Гран.
Он также о имени альянса призвал Россию к прекращению боевых действий на Украине и отводу войск.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В отношении России рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены масштабные санкции.
В НАТО заявили, что окажут политическую и практическую поддержку Украине, однако не собираются воевать с Россией. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский публично усомнился мощности НАТО и заметил, что «давно охладел» к вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс.