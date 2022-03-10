Минобороны РФ заявило об опытах с коронавирусами на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга, что группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продвижение составило 4 километра.

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Кроме того, по информации представителя военного ведомства, продолжает операция по освобождению Мариуполя от националистов. Так, подразделения народной милиции ДНР на востоке города взяли под контроль кварталы: Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь, Западный и вышли к заводу «Азовсталь».

Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры, добавил Конашенков. Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ продолжает анализировать документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. По словам Конашенкова, особый интерес вызвала информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса дикими птицами патогенов между Украиной и Россией, другими соседними странами.

Согласно документам, США планировали проводить на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, чтобы в дальнейшем изучить возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых Пентагоном на Украине биолабораториях также проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

В ближайшее время российское оборонное ведомство опубликует очередной пакет документов и представит результаты их экспертизы, добавил Конашенков.