На границе Киргизии и Таджикистана завязалась перестрелка

Перестрелка произошла в четверг между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

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"10 марта 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники, "изменив ранее используемый маршрут движения", вышли на "новый рубеж охраны границы" и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок. "На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж", - отмечается в сообщении.

Тем не менее киргизские военнослужащие "не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои намерения".

"Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся около 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет", - заверила Погранслужба.

В связи с данным инцидентом состоялся телефонный разговор "пограничных представителей сторон", по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента "до прибытия пограничных представителей и недопущении стягивания на участок других дополнительных сил и средств".

При этом в Киргизии подчеркивают, что местность Тескей является "неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызской Республики".