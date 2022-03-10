В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
31 минуту назад

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

ТАССТАССиещё 2

Перестрелка произошла в четверг между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

На границе Киргизии и Таджикистана завязалась перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"10 марта 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники, "изменив ранее используемый маршрут движения", вышли на "новый рубеж охраны границы" и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок. "На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж", - отмечается в сообщении.

Тем не менее киргизские военнослужащие "не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои намерения".

"Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся около 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет", - заверила Погранслужба.

В связи с данным инцидентом состоялся телефонный разговор "пограничных представителей сторон", по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента "до прибытия пограничных представителей и недопущении стягивания на участок других дополнительных сил и средств".

При этом в Киргизии подчеркивают, что местность Тескей является "неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызской Республики".

"Пограничные подразделения (Киргизии), дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы", - сказано в сообщении.

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители