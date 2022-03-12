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1 час назад

Минобороны России показало уничтожение вертолетами бронетехники ВСУ

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Министерство обороны России показало кадры операции по уничтожению бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует телеканал «Звезда».

Минобороны России показало уничтожение вертолетами бронетехники ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время операции использовались ударные вертолеты Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС). Для уничтожения объектов были применены управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения вертолетами военной техники и укрепленных объектов ВСУ. На опубликованных кадрах показана пулеметная и ракетная стрельба с вертолета, авиабаза ВКС России, а также запись уничтожения техники ВСУ с камеры.

Армия,Минобороны России,
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