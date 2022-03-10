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56 минут назад

Минобороны заявило на видео о фактах присутствия срочников на Украине

Александр Кузьмин

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в частях российских ВC, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, обнаружили несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы.

Соответствующее заявление прозвучало в Москве в ходе брифинга.

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - заявил генерал-майор Конашенков.

Сообщается, что в настоящее время предпринимаются меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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