Минобороны заявило на видео о фактах присутствия срочников на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в частях российских ВC, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, обнаружили несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы.
Соответствующее заявление прозвучало в Москве в ходе брифинга.
«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - заявил генерал-майор Конашенков.
Сообщается, что в настоящее время предпринимаются меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.