Минобороны заявило на видео о фактах присутствия срочников на Украине

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - заявил генерал-майор Конашенков.