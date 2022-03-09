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39 минут назад

Шон Пенн обсудил с офисом Зеленского поставку польских истребителей

Lenta.ruLenta.ru

Американский актер Шон Пенн, встречавшийся ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступил за отправку в страну польских истребителей. Об этом он рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Шон Пенн обсудил с офисом Зеленского поставку польских истребителей
Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / ReutersUkrainian Presidential Press Ser / Reuters

Пенн сообщил, что обсудил поставку польских МиГ-29 на Украину с главой офиса президента страны Андреем Ермаком. К публикации он добавил фотографию, на которой он по видеосвязи разговаривает с Ермаком.

«Я только что разговаривал с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. Где-то в бюрократической цепочке между нашим Белым домом и польским правительством крайне необходимые самолеты до сих пор не доставлены на Украину», — написал актер.

Ранее стало известно, что Польша не уведомила США о решении отправить Украине истребители. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она связала это с временным сбоем связи между двумя государствами.

8 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о невозможности самостоятельно поставлять Миг-29 Украине. По его мнению, такое решение следует принимать на уровне НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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