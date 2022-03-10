Минобороны отвергло обвинения Киева в несоблюдении режима тишины

Минобороны России отвергло обвинения Киева в несоблюдении режима тишины со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Заявление министерства передает РИА Новости.

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Как подчеркнули в ведомстве, такие утверждения украинской стороны являются подлой ложью и наглой провокацией. Операция по открытию гуманитарных коридоров не принесла существенных результатов также исключительно по вине Киева. Просьбы России к Международному Комитету Красного Креста (МККК) касательно воздействия на властей Украины по эвакуации мирного населения остаются неуслышанными, добавили там.

При этом в министерстве сообщили, что гумкоридоры на Украине в сторону России будут открыты ежедневно с 10 утра в одностороннем порядке. Кроме того, идет взаимодействие с украинскими представителями по проведению гуманитарных операций по еще трем направлениям, констатировали в Минобороны.