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19 минут назад

Минобороны отвергло обвинения Киева в несоблюдении режима тишины

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Минобороны России отвергло обвинения Киева в несоблюдении режима тишины со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). Заявление министерства передает РИА Новости.

Минобороны отвергло обвинения Киева в несоблюдении режима тишины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнули в ведомстве, такие утверждения украинской стороны являются подлой ложью и наглой провокацией. Операция по открытию гуманитарных коридоров не принесла существенных результатов также исключительно по вине Киева. Просьбы России к Международному Комитету Красного Креста (МККК) касательно воздействия на властей Украины по эвакуации мирного населения остаются неуслышанными, добавили там.

При этом в министерстве сообщили, что гумкоридоры на Украине в сторону России будут открыты ежедневно с 10 утра в одностороннем порядке. Кроме того, идет взаимодействие с украинскими представителями по проведению гуманитарных операций по еще трем направлениям, констатировали в Минобороны.

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. В частности, в военном ведомстве обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,
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