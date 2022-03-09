Столтенберг объяснил невозможность бесполетной зоны над Украиной

Закрытие украинского неба означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине – это массированно атаковать российские системы ПВО», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Он подчеркнул, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону в условиях действующего ПВО России, это будет означать в том числе прямые столкновения с российскими самолетами.

«Это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России. Это приведет не только к значительной эскалации войны на Украине, но создаст риск полномасштабной войны в Европе с участием членов НАТО», – добавил генсек альянса.

По его словам, это было болезненное решение, но необходимо сделать так, чтобы конфликт закончился, потому нужно «предотвратить его распространение».

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам.