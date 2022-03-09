Блинкен: предложение Польши по МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность

Предложение польских властей о передаче Украине истребителей МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность для всего Североатлантического альянса. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Госдепартаменте на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс.
Комментируя данное предложение, шеф американской дипломатии отметил:
"Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действует ВС России, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО. Поэтому мы должны проработать конкретные вопросы. <...> Сейчас мы продолжаем очень тесные консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и логистическим проблемам, которые он представляет".
Власти США не намерены предпринимать действия, которые способны привести к расширению конфликта на Украине, сказал Блинкен.
"Наша цель - прекращение войны, а не ее расширение, в том числе не ее потенциальное расширение на территорию [стран] НАТО. <...> Введение американских военных на Украину <...> или американских пилотов в украинское воздушное пространство <...>, практически без сомнений, приведет к прямому конфликту между США, НАТО [с одной стороны] и РФ [с другой стороны]. Это расширит конфликт, продлит его, сделает его еще более смертоносным. <....> Это не в интересах наших стран и не в интересах Украины", - сказал он.