Блинкен: предложение Польши по МиГ-29 вызывает серьезную обеспокоенность

"Наша цель - прекращение войны, а не ее расширение, в том числе не ее потенциальное расширение на территорию [стран] НАТО. <...> Введение американских военных на Украину <...> или американских пилотов в украинское воздушное пространство <...>, практически без сомнений, приведет к прямому конфликту между США, НАТО [с одной стороны] и РФ [с другой стороны]. Это расширит конфликт, продлит его, сделает его еще более смертоносным. <....> Это не в интересах наших стран и не в интересах Украины", - сказал он.