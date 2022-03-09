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41 минуту назад

В Минобороны РФ заявили, что Киев сорвал эвакуацию граждан

News.ruNews.ru

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам оказалась неэффективной по вине украинской стороны, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что Киев не смог проинформировать население о возможностях эвакуации.

В Минобороны РФ заявили, что Киев сорвал эвакуацию граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинская сторона не информировала мирное население и иностранцев о коридорах. Операция по эвакуации мирных жителей по вине киевских властей не принесла результатов. Положение граждан в Мариуполе в результате чудовищных действий националистов достигло катастрофических масштабов, — сказал Мизинцев.

Ранее стало известно, что Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населённых пунктов в Россию через территорию Белоруссии. Оттуда украинцы смогут перебраться в пункты временного размещения или в избранные пункты назначения, в том числе в города на западе Украины. Гуманитарные коридоры будут открыты также из Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Мариуполя и других городов страны не сработали. Он также сообщил, что лидеры стран Запада несут ответственность за продолжение конфликта в стране.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Владимир Зеленский,Минобороны России,НЦУО РФ,
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