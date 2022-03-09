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28 минут назад

Минобороны РФ: 90% аэродромов на Украине выведено из строя

Вероника Полынина

90% украинских аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: 90% аэродромов на Украине выведено из строя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.

Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось», - сообщил Конашенков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Минобороны, в данный момент фиксируются лишь единичные попытки вылетов украинской боевой авиации.

К началу спецоперации у Украины было порядка 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов, сообщил Конашенков.

По его словам, часть украинского воздушного флота переместилась в Румынию, в боях эти самолеты не принимают участия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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