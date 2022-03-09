Минобороны обнаружило присутствие срочников в частях на Украине

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал Конашенков.