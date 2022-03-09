Минобороны обнаружило присутствие срочников в частях на Украине

Минобороны РФ обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, практически все они выведены на территорию России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал Конашенков.
По его словам, "вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона".
"Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.