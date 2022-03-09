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24 минуты назад

Украина может получить зенитные комплексы Starstreak

Вероника Полынина

Власти Великобритании рассмотрят возможность безвозмездных поставок Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Об этом заявил министр обороны королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

Украина может получить зенитные комплексы Starstreak
Фото: WIkimedia CommonsWIkimedia Commons

«В ответ на украинские просьбы правительство приняло решение изучить передачу высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak», - сказал Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

По его словам, эти комплексы будут подпадать под определение оборонительного вооружения, но смогут использоваться украинцами для «лучшей защиты своего неба».

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что на сегодняшний день королевство отправила на Украину 2 тысячи противотанковых ракет NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы. Поставки NLAW продолжаются, в скором времени также начнется передача Украине противотанковых комплексов Javelin.

Накануне официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Украина получает вооружение из 15 стран мира. По его словам, Киев применяет вооружение «достаточно эффективно».

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