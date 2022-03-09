Украина может получить зенитные комплексы Starstreak

Власти Великобритании рассмотрят возможность безвозмездных поставок Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Об этом заявил министр обороны королевства Бен Уоллес, передает ТАСС.

Фото: WIkimedia Commons WIkimedia Commons

«В ответ на украинские просьбы правительство приняло решение изучить передачу высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak», - сказал Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

По его словам, эти комплексы будут подпадать под определение оборонительного вооружения, но смогут использоваться украинцами для «лучшей защиты своего неба».

Глава Минобороны Великобритании сообщил, что на сегодняшний день королевство отправила на Украину 2 тысячи противотанковых ракет NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы. Поставки NLAW продолжаются, в скором времени также начнется передача Украине противотанковых комплексов Javelin.