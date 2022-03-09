"Всем понятно, что военное решение конфликта не имеет смысла, нам нужно дипломатическое решение, и мы прикладываем согласованные усилия для этого вместе с нашими международными партнерами. И мы надеемся, что будет решение на переговорах между Россией и Украиной и что мы найдем путь, который поможет нам выйти из этой ситуации", - сказал Шольц.