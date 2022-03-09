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21 минуту назад

Канцлер ФРГ выступил за поиск политического решения конфликта на Украине

ТАССТАСС

Решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическими методами. Об этом заявил в среду в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц, выразив надежду на прогресс на российско-украинских переговорах между.

"Всем понятно, что военное решение конфликта не имеет смысла, нам нужно дипломатическое решение, и мы прикладываем согласованные усилия для этого вместе с нашими международными партнерами. И мы надеемся, что будет решение на переговорах между Россией и Украиной и что мы найдем путь, который поможет нам выйти из этой ситуации", - сказал Шольц.

Польша согласилась разместить все свои МиГ-29 на авиабазе Рамштайн

ФРГ предоставила много помощи Украине, в том числе оружие, но боевые самолеты предоставлять не будет.

Армия,Видео,Олаф Шольц,
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