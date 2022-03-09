Боец ВСУ рассказал о бросившем его начальстве под Харьковом

Украинский военнослужащий 81-й аэромобильной бригады Иван Чеховский рассказал, как попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его в ходе выполнения задачи в деревне в Харьковской области.

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Чеховский заявил, что пошел служить добровольно в 19 лет, его призвали из Михайловского района Запорожской области.

«Подумал, что надо отслужить, пошел сразу в десантно-штурмовые войска», – цитирует военного РИА «Новости».

Он пояснил, что обучением бойцов ВСУ занимались британские военные, они проводили курсы по выживанию.

В ходе боевых действий Чеховский и трое его товарищей получили задачу по разведке в деревне в Харьковской области. Им предстояло выяснить, есть ли там российские войска, и сколько их. В деревне они наткнулись на российский патруль, началась перестрелка, и в Чеховского попал кто-то из своих.

«Меня ранили в ногу, я там остался, где подстрелили, в кювете, получается», – добавил боец ВСУ.

Он ждал помощи около трех часов, но за ним никого не прислали. После этого он пробрался в дом, попросил воды у местных, и позвонил своему начальству.

«По телефону мне командир сказал, что меня заберут, эвакуируют, как только приутихнет», – отметил Чеховский.

Однако российские военные появились раньше, его забрали и оказали ему медицинскую помощь. Также молодой человек сказал, что для него не является открытием, что он исполняет преступные приказы.