Уничтожение бронетехники ВСУ российским Ка-52 попало на видео

Вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись операции «Ленте.ру» предоставило Министерство обороны России.

При выполнении задачи использовался вертолет Ка-52. Экипаж выполнял полет на предельно малой высоте при обнаружении и захвате цели. Замаскированную бронированную технику уничтожили ракетным ударом.

В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.