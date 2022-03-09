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11 минут назад

В Минобороны показали кадры с Запорожской АЭС

Газета.RuГазета.Ru

Министерство обороны России опубликовало кадры с Запорожской АЭС, взятой под контроль вооруженными силами России — атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, сообщает РИА «Новости».

Также представитель Вооруженных сил России, отвечающий за безопасность станции, рассказал об инциденте со стрельбой на станции.

«4 марта в ходе патрулирования мобильной группой Запорожской атомной электростанции мы подверглись нападению неизвестными лицами со стороны здания учебно-тренировочного комплекса. В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», — заявил военнослужащий.

Он отметил, что все нацгвардейцы Украины, охранявшие станцию — 240 солдат (из них 50 — женщины) — решили сдать оружие и были отпущены по домам после взятия с них расписки о том, что они не будут принимать участия в боевых действиях.

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«В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией», — пояснил военнослужащий.

Ранее Росгвардия обнаружила более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС.

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