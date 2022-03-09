В Минобороны показали кадры с Запорожской АЭС

«4 марта в ходе патрулирования мобильной группой Запорожской атомной электростанции мы подверглись нападению неизвестными лицами со стороны здания учебно-тренировочного комплекса. В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», — заявил военнослужащий.

Он отметил, что все нацгвардейцы Украины, охранявшие станцию — 240 солдат (из них 50 — женщины) — решили сдать оружие и были отпущены по домам после взятия с них расписки о том, что они не будут принимать участия в боевых действиях.