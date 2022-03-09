Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте нынешнего года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ "Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины". Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины", - сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что "на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины".

По его словам, "в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе".

Минобороны РФ

"Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове", - подчеркнул официальный представитель Минобороны.

Поставленные задачи

Он рассказал, что "в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины".

"Обращаю внимание, - целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить "наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией", - отметил Конашенков.

По его словам, заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать "действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование", при этом обеспечить "разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач".

"Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения "боевых специальных задач" нацгвардейцев, показавших "неудовлетворительные" результаты психологического тестирования по критерию "готовности к риску", - процитировал текст генерал.