ВМС Японии получили подлодку нового типа

В состав ВМС Японии официально принята подводная лодка «Тайгэй» нового типа. Об этом сообщает издание Kyodo.

Фото: Japan Maritime Self-Defense Force Japan Maritime Self-Defense Force

Церемония подъема флага на ней прошла на военно-морской базе Йокосука у входа в Токийский залив.

«Тайгэй» переводится с японского «Большой кит». Это 22-я ударная подводная субмарина в составе ВМС страны дизель-электрического типа. Она первая в своей серии.

«Тайгэй» длиной 84 м, имеет водоизмещение 3 тыс. т. Она снабжена литиево-ионными батареями нового типа. Разработчики заверяют, что это увеличило ее способность непрерывно находиться под водой. «Тайгэй» помимо этого бесшумна. Она вооружена торпедами и высокоточными противокорабельными ракетами Harpoon, может нести крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что электрические торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр» поступят на вооружение военно-морского флота России — в частности, этими торпедам будут вооружены новейшие российские атомные подводные лодки.