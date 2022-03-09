США отказали в помощи украинским властям

Вашингтон не будет поставлять на Украину систему противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»), сообщает Life со ссылкой на заявление замгоссекретаря по политическим делам Викториb Нуланд.

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«Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить систему. Для этого требуются подготовка [личного состава], способность размещать ее и многое другое», — отметила дипломат в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

При этом она обещала помочь Киеву в другом. В частности, американские власти могут поставить Украине оружие и военную технику. Ранее США уже неоднократно передавали Киеву большое число контрбатарейных радаров и другое вооружение.