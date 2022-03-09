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30 минут назад

Росгвардия обнаружила более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

На Запорожской АЭС, которую взяли под контроль бойцы Росгвардии, было обнаружено более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росгвардии.

Росгвардия обнаружила более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что всего было собрано более 500 единиц вооружений, включая пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты, в том числе образца НАТО. Сейчас все это находится в охраняемом помещении. Представитель Росгвардии также рассказал, что в настоящее время станция работает в штатном режиме и в полном объеме осуществляет необходимый пропускной режим.

Ранее в пресс-службе генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси сообщили, что агентство потеряло связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС. Украинский регулятор по электронной почте сообщил, что обращение с ядерными материалами на станции приостановлено.

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