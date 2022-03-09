Росгвардия обнаружила более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС, которую взяли под контроль бойцы Росгвардии , было обнаружено более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росгвардии.

"В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьезно к ведению оборонительного боя", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что всего было собрано более 500 единиц вооружений, включая пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты, в том числе образца НАТО. Сейчас все это находится в охраняемом помещении. Представитель Росгвардии также рассказал, что в настоящее время станция работает в штатном режиме и в полном объеме осуществляет необходимый пропускной режим.