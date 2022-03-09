Великобритания запретила своим военным отправляться на Украину

Военнослужащим Великобритании запрещено отправляться на Украину. Минобороны страны пригрозило дисциплинарными и административными наказаниями.
«Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это относится к военнослужащим вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет», – цитирует издание Independent заявление министерства обороны Великобритании.
Известно о прибытии на Украину наемников из Великобритании. Кроме того, в бегах находится четверо военнослужащих, которые, как предполагается, отправились на Украину.
Ранее «СП» писала о том, что вхождение российских самолетов в пространство Великобритании объявили уголовным преступлением.