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39 минут назад

Киев попросил Японию о поставках оружия, но получил отказ

Елена Прошина

Киев попросил Токио согласовать поставки вооружений на Украину, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Kyodo News.

Япония отвернулась от Киева
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали источники в правительственных кругах Японии, украинская сторона направила соответствующее письмо японскому министру обороны Нобуо Киси в конце февраля.

В документе говорилось о просьбе поставить из Японии на Украину боеприпасы, противотанковые ракеты, а также ракеты класса «земля – воздух».

При этом Токио властям Украины в этой просьбе отказал, направив взамен бронежилеты, защитные шлемы, палатки, санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину. По ее словам, эти действие заставляют задуматься, насколько завершился процесс денацификации в самой Германии.

Согласно позиции Захаровой, «оставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров».

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Армия,В мире,Нобуо Киси,Мария Захарова,МИД России,
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