Япония отвернулась от Киева

Киев попросил Токио согласовать поставки вооружений на Украину, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Kyodo News.
Как рассказали источники в правительственных кругах Японии, украинская сторона направила соответствующее письмо японскому министру обороны Нобуо Киси в конце февраля.
В документе говорилось о просьбе поставить из Японии на Украину боеприпасы, противотанковые ракеты, а также ракеты класса «земля – воздух».
При этом Токио властям Украины в этой просьбе отказал, направив взамен бронежилеты, защитные шлемы, палатки, санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину. По ее словам, эти действие заставляют задуматься, насколько завершился процесс денацификации в самой Германии.
Согласно позиции Захаровой, «оставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров».