Япония отвернулась от Киева

Киев попросил Токио согласовать поставки вооружений на Украину, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Kyodo News.

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Как рассказали источники в правительственных кругах Японии, украинская сторона направила соответствующее письмо японскому министру обороны Нобуо Киси в конце февраля.

В документе говорилось о просьбе поставить из Японии на Украину боеприпасы, противотанковые ракеты, а также ракеты класса «земля – воздух».

При этом Токио властям Украины в этой просьбе отказал, направив взамен бронежилеты, защитные шлемы, палатки, санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину. По ее словам, эти действие заставляют задуматься, насколько завершился процесс денацификации в самой Германии.