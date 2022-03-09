В США рассказали о «Железном куполе» над Украиной

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что установка над Украиной системы ПВО «Железный купол» вряд ли возможна.
«Скажу только о системе "Железный купол". Нельзя просто щелкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся», – заявила Нуланд на слушаниях в сенате.
Сенаторам она пояснила, что ответ на этот вопрос можно дать только в секретном закрытом режиме слушаний.
Ранее «СП» писала о том, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в нашей стране из-за спецоперации ВС РФ на Украине.