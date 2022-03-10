Советские истребители нанесли удар по единству НАТО и Евросоюза

Грандиозный международный скандал разгорается внутри Евросоюза и НАТО, и причиной ему – судьба старых советских истребителей МиГ-29. Украина требует отдать ей эти машины, находящиеся, в частности, на вооружении Польши. Почему же даже Соединенные Штаты всячески противодействуют реализации этой идеи?

Фото: ТАСС ТАСС

«Польско-американский пинг-понг». Именно так пока еще президент Украины Владимир Зеленский назвал ту большую дипломатическую игру, которая развернулась между Варшавой и Вашингтоном по вопросу поставок Украине самолетов МиГ-29. Тех, которые были поставлены в страны бывшего Варшавского блока еще в советское время, и до сих пор находятся на вооружении теперь уже новых стран НАТО.

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Что это было?

И действительно, все выглядит крайне странно. Сначала польский МИД говорит о том, что готов через американцев передать украинцам имеющиеся у Польши старые советские истребители.

«Власти Республики Польша после консультаций с Президентом и Правительством Республики Польша готовы немедленно и безвозмездно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайне и предоставить их в распоряжение Правительства Соединенных Штатов Америки», – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Затем Соединенные Штаты говорят, что первый раз о таком слышат. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала польское предложение исключительно инициативой Варшавы, не согласованной с Вашингтоном. И вряд ли она врала – эти слова были сказаны не в ходе официального брифинга, а во время открытых слушаний в Комитете по международным делам Сената (где, напомним, за вранье политика вполне могут отдать под суд).

Высказались и военные. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, «глава Пентагона Ллойд Остин заявил министру национальной обороны (Польши – прим. ВЗГЛЯД) Мариушу Блащаку, что США не поддерживают передачу дополнительных самолетов Украине и не хотят иметь их в своем распоряжении».

«Перспектива того, что самолеты, находящиеся в распоряжении властей США, взлетают с базы США и НАТО в Германии и залетают в оспариваемое Россией воздушное пространство над Украиной, вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО», – говорится в заявлении Пентагона.

На самом же деле, польская «МиГиада» возникла лишь потому, что Варшава по своему историческому обыкновению попыталась сыграть в игру, для участия в которой у нее не хватает навыков и сил. Судя по всему, изначально именно Варшава выразила желание передать Украине самолеты МиГ.

Естественно, речь не шла о какой-то благотворительности – скорее о размене.

«В то же время Польша просит Соединенные Штаты Америки предоставить ей бывшие в употреблении самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно согласовать условия закупки этих машин», – говорится в заявлении польского МИД.

Речь шла о подержанных американских F-16.

«Ни в коем случае это не могут быть самолеты, выведенные из состава ВС Польши. Мы должны поддерживать нашу способность по сдерживанию и защите собственной территории... Наш долг, прежде всего, – обеспечить безопасность поляков», – обосновывал эту просьбу замминистра обороны страны Марцин Очепа.

Сделка требовала тишины

Размен, конечно, классный.

«Это два совершенно разных самолета. Самолеты МиГ-29 – так называемые фронтовые истребители, как их классифицировали в СССР. Это самолеты довольно малой дальности, используемые для оборонительных действий, то есть для сбивания других самолетов или вертолетов. МиГ-29 может нести вооружение для атаки наземных целей, но это обычные бомбы и неуправляемые ракеты, – пишет польский военный эксперт Петр Абрашек. – В свою очередь, F-16 является классическим многоцелевым самолетом, то есть может использоваться для защиты от других самолетов, таких как МиГи-29, а также для разведывательных задач...

F-16 также является ударным самолетом, поскольку он несет большое количество оружия для поражения наземных целей. F-16 имеет большую дальность полета, чем МиГ-29. Еще одно важное отличие состоит в том, что F-16 может дозаправляться в воздухе, а версии МиГ-29, используемые в Польше и Украине, не могут».

То есть, проще говоря, поляки хотели за счет американцев обновить и усилить свой военно-воздушный парк.

Основная проблема была в том, каким образом отправить самолеты на Украину. Согласно одному из проектов, планировалось перекрасить самолеты в украинские цвета и каким-то образом доставить их на территорию Украины в разобранном виде, а там собрать. Однако Россия разбомбила те объекты на Украине, где могли бы сделать такую сборку.

Еще одним вариантом была простая переброска самолетов с польских аэродромов на украинские. Но, во-первых, украинские уже почти полностью обнулены российскими ВКС, и, во-вторых, уже существовал румынский прецедент. После того, как Бухарест позволил украинскому боевому самолету перелететь (без оружия, правда) со своего аэродрома на украинский, румынским чиновникам пришлось оправдываться перед Москвой. Да, их действия были законными, но с учетом крайне ужесточившейся линии России в украинском вопросе – опасными.

Однако эти переговоры закончились в итоге не поставками самолетов, а скандалом – их просто слили в прессу. «Разведчики и военные говорят, что такие дела требуют трех вещей: во-первых, тишины, во-вторых, тишины и в-третьих, тишины», – пишет польское издание Onet. По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, такими нарушителями тишины стали «не мы, а некоторые политики ЕС».

По всей видимости, он имеет в виду главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который первым заикнулся публично о поставке истребителей.

«Боррель пытался поставить Польшу перед свершившимся фактом, сообщив без всякого согласования о якобы готовности Польши и других стран сдать свои самолеты. Это… вопиющее проявление опасного дилетантства главы дипломатии ЕС», – возмущаются польские СМИ.

Так понадкусывают

Впрочем, брюссельский бюрократ лишь обозначил такую возможность. По-настоящему же тишина была разорвана победными криками украинских пропагандистов. В конце февраля они решили поддержать моральный дух своих вооруженных сил новостью о том, что вот-вот Киев получит 70 МиГов и «Сушек» от восточноевропейских стран. И не просто получит – эти самолеты будут базироваться на восточноевропейских аэродромах и оттуда наносить удары по российским войскам.

То есть, переводя с пропагандистского на юридический язык, автоматически станут сторонами конфликта, а их аэродромы – законными целями для российских вооруженных сил. А после 24 февраля слово «законный» тут нужно читать как «очевидный».

В Европе очень быстро прочувствовали последствия такого сценария, поэтому ряд восточноевропейских стран тут же пошли в отказ, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что никаких аэродромов НАТО для самолетов предоставлять не будет. Да, об отказе в поставках самолетов речь не шла, однако стало очевидно, что перспективы такой поставки ставятся под большой вопрос.

И вот тут поляки выступили со своей гениальной идеей о переброске самолетов американцам на базу в Рамштайн. Формально не только для того, чтобы американцы сами разобрались с тем, как поставить МиГи украинцам. Польские власти объясняли это предложение принципом коллективной ответственности.

«Все вопросы о дополнительной поддержке Украины, особенно в военной сфере, – это вопросы к Североатлантическому альянсу. Мы, конечно, занимаем очень конкретную позицию и готовы участвовать в этой поддержке, но мы должны осознавать, что она может быть использована Россией как предлог для эскалации своих агрессивных действий против стран НАТО. Поэтому все союзники по НАТО должны ответить на вопрос о том, насколько мы к этому готовы», – пояснил замминистра обороны Польши Марцин Очепа.

«Польша не является стороной этой войны, как и НАТО. Столь серьезное решение должно быть принято единогласно и однозначно всем Североатлантическим пактом», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Однако на самом деле мотив был совершенно иным: Варшава (вероятно, по своей инициативе) попыталась втянуть в МиГиаду еще и Берлин.

«Намного логичнее это предложение звучало, если бы имелась в виду передача самолетов где-нибудь во Флориде или Техасе. Однако речь шла именно о базе Рамштайн и других вариантов нет. Полагаю, что такие вопросы должны обсуждаться американцами и некоторыми странами "новой Европы" с гораздо большим пониманием общеевропейских интересов, уважением к суверенитету европейских стран и с учетом позиции их руководства, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – В данном случае польское руководство думало не столько о передаче самолетов американцам, сколько о глубоком вовлечении Германии в конфликт. При этом мнение Берлина о размещении на базе Рамштайн польских самолетов перед дальнейшей их отправкой на Украину никто не спросил.

Это же просто элементарное требование дипломатической этики. Немцам же вся эта история про "заманить русских на Украину", спровоцировать Россию с последующим повышением цен на газ и нефть и получить в результате ослабление конкурентоспособности своей экономики и тотальную зависимость от американцев очень не нравится».

Расплата за понты

В итоге провокация вышла боком. Немцы участвовать отказались. Американцы тоже самоустранились. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что польские самолеты – это польское дело.

«Я не могу говорить от имени польских властей. Если страна хочет передать самолеты ВВС Украины, это ее суверенное решение. Соединенные Штаты не будут стоять на пути и не будут мешать», – поясняет чиновник. То есть, фактически, Вашингтон отказался защищать союзника по НАТО. «Если бы в тот момент был какой-то ответный удар со стороны России, то США и НАТО могли бы сказать: истребители прислала сама Польша, а не Вашингтон или страны Альянса», – цитируют польские СМИ свой источник в тамошнем правительстве.

Ну и, наконец, сама история вызвала крайне неоднозначную реакцию в самой Польше. Во-первых, правящую партию обвинили в дилетантизме. И в плане вброса, и в плане попыток изобрести велосипед.

«Можно было решить иначе, чуть умнее – по примеру Турции, которая продает дроны Украине. Договориться с Украиной, чтобы она обратилась к нам за продажей самолетов. И мы согласились бы продать их в кредит. Ситуация была бы даже лучше, чем в случае с Турцией, потому что мы бы продавали оружие так же, как и любой другой член НАТО, и не обременяли бы украинцев необходимостью платить сегодня», – говорит бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич.

Во-вторых, правительство обвинили в пренебрежении национальной безопасностью.

«Украинцам нужна эта техника. Но надо сказать, что, сдавая эти самолеты, мы, как и Польша, лишаем себя трети сил воздушной обороны», – заявил польский генерал в отставке Ян Райхель.

При этом, по его словам, поставка взамен самолетов F-16 не решит проблему. И даже не потому, что у них несколько иной функционал в небе.

«Даже если мы сдадим эти МиГи завтра, а самолеты F-16 прибудут послезавтра, мы должны понимать, что до обучения личного состава пройдет не менее полугода… Мы также должны понимать, что безвозвратно потеряем часть личного состава, эксплуатировавшего МиГ-29. По разным причинам, в основном из-за возраста, ряд пилотов не обучить под новый тип самолета. Нам нужно очень быстро восполнять эти потери», – поясняет пан Райхель.

При этом пренебрежение это шло не ради реальной помощи Украине, а ради демонстративных акций – ведь поставляемые самолеты вряд ли сильно помогли бы киевскому режиму.

«Украинским летчикам придется потратить некоторое время на то, чтобы научиться управлять этими самолетами, потому что они прошли модернизацию и имеют множество других приспособлений, которых нет на эксплуатируемых на Украине машинах», – говорит Ян Райхель.