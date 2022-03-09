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9 минут назад

Минобороны раскрыло число эвакуированных с Украины в Крым иностранцев

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Минобороны РФ бронепоездом эвакуировало с Украины в Крым 248 граждан нескольких иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).

Российские военные эвакуировали иностранцев с Украины в Крым на бронепоезде
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. <...> Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа», — сообщили в Минобороны.

Среди эвакуированных в город Армянск 166 граждан Турции, 41 гражданин Украины, а также граждане Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко и Индии.

Отмечается, что в дальнейшем будет решаться вопрос об отправке всех иностранных граждан на родину.

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Ранее Минобороны обвинило Киев в нежелании согласовывать маршруты для эвакуации мирных граждан из зон боевых действий. Сейчас ведомством предложено несколько гуманитарных коридоров, по которым жители Киева, Сум, Чернигова, Мариуполя и Харькова могли бы выйти на территорию России.

Режим тишины был введен российскими войсками в 10:00 по мск вторника, 8 марта. Приостановка боевых действий была для того, чтобы мирные жители могли покинуть затронутые боями населенные пункты.

Армия,Минобороны России,НАТО,
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