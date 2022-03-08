Польша согласилась разместить все свои МиГ-29 на авиабазе Рамштайн

Власти Польши готовы немедленно и бесплатно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США. Об этом заявил во вторник польский МИД.

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"Власти Польши после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайн и передать их в распоряжение правительства США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Одновременно Польша просит США поставить ей подержанные самолеты аналогичных эксплуатационных возможностей. Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин", - отметил МИД.

"Польское правительство также обращается к другим странам НАТО, которые владеют самолетами МиГ-29, предпринять аналогичные действия", - добавили в ведомстве.

Истребители МиГ-29 находятся на вооружении польской армии с 1989 года. Первые самолеты были закуплены в СССР, последующие Польша получила из Чехии и Германии. Последняя передала самолеты Польше за символическую сумму в 1 евро, когда отказалась от использования этих машин.