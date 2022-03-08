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34 минуты назад

Канада продолжит поставлять оружие Украине

ТАССТАСС

Власти Канады продолжат поставлять оружие Украине. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Риге. Его выступление транслировали канадские телеканалы.

Канада продолжит поставлять оружие Украине
Фото: ReutersReuters

"Мы посылали гуманитарную помощь и посылали оружие, мы продолжим оказывать поддержку украинцам", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках оружия в эту страну.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Армия,Джастин Трюдо,Владимир Путин,ЕС,
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