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55 минут назад

На Украине назвали условие для отказа от вступления в НАТО

Илья Родин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если Киев получит гарантии безопасности, то согласится обсудить вопрос об отказе от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий», - сообщил Подоляк.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто обсуждает с Москвой любые вопросы политической повестки.

«Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права», - рассказал украинский политик.

По его словам, Украина настаивает на том, что все вопросы были четко прописаны, подтверждены юридически.

Зеленский «охладел» к НАТО

«[Нам нужен] четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет», - потребовал Подоляк.

Ранее сообщалось, что Зеленский, по его словам, «давно охладел» к вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс.

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