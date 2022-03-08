Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией

Цель НАТО в условиях ситуации на Украине - не допустить разрастания конфликта за ее пределы. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на сайте альянса.
"Мы оборонительный альянс, мы не ищем конфликта с Россией. Но наша цель - не допустить разрастания конфликта за пределы Украины. Мы предприняли историческое усиление нашей системы коллективной безопасности. Тысячи солдат направлены на наши рубежи", - заявил он.
Столтенберг также указал, что "приверженность НАТО пятой статье договора о коллективной безопасности альянса абсолютна".