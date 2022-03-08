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37 минут назад

Столтенберг подтвердил, что НАТО не ищет конфликта с Россией

ТАССТАССиещё 14

Цель НАТО в условиях ситуации на Украине - не допустить разрастания конфликта за ее пределы. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на сайте альянса.

Столтенберг: НАТО не ищет конфликта с Россией
Фото: ReutersReuters

"Мы оборонительный альянс, мы не ищем конфликта с Россией. Но наша цель - не допустить разрастания конфликта за пределы Украины. Мы предприняли историческое усиление нашей системы коллективной безопасности. Тысячи солдат направлены на наши рубежи", - заявил он.

Столтенберг также указал, что "приверженность НАТО пятой статье договора о коллективной безопасности альянса абсолютна".

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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