ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»

«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.