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54 минуты назад

ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»
Фото: ТАССТАСС

В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.

«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», – передает РИА «Новости» слова Сороки.

По ее словам, в Половинкино базировался батальон «Айдар», который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.

«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.

Кадыров рассказал о действиях чеченского спецназа на Украине

Ранее в Минобороны России сообщали, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над жителями ЛНР и ДНР.

Минобороны России,ЕСПЧ,
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