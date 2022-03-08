США оценили возможную передачу советских боевых самолетов Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможную передачу советских боевых самолетов Украине. Она заявила, что США не будет против такого шага. Об этом сообщает ТАСС.

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Псаки рассказала, что Вашингтон не станет возражать, если Польша передаст военные самолеты Украине для помощи в противостоянии России. Власти США активно обсуждают эту возможность с союзниками по НАТО, отметила она.

«Это суверенное решение, которое будет принимать Польша», — сообщила представитель Белого дома.

Псаки подчеркнула, что у транспортировки боевых самолетов на территорию Украины есть целый ряд «практических трудностей».

«Они перелетят туда? Откуда они вылетят? Где они приземлятся? Все это очень важные вопросы», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, если самолеты вылетят из авиабазы НАТО в Польше, то это может привести к возникновению обстоятельств, «создающих угрозу».