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40 минут назад

США оценили возможную передачу советских боевых самолетов Украине

Елена Прошина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможную передачу советских боевых самолетов Украине. Она заявила, что США не будет против такого шага. Об этом сообщает ТАСС.

США оценили возможную передачу советских боевых самолетов Украине
Фото: ReutersReuters

Псаки рассказала, что Вашингтон не станет возражать, если Польша передаст военные самолеты Украине для помощи в противостоянии России. Власти США активно обсуждают эту возможность с союзниками по НАТО, отметила она.

«Это суверенное решение, которое будет принимать Польша», — сообщила представитель Белого дома.

Псаки подчеркнула, что у транспортировки боевых самолетов на территорию Украины есть целый ряд «практических трудностей».

«Они перелетят туда? Откуда они вылетят? Где они приземлятся? Все это очень важные вопросы», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, если самолеты вылетят из авиабазы НАТО в Польше, то это может привести к возникновению обстоятельств, «создающих угрозу».

Ранее пограничная охрана Польши сообщила о прибытии в страну более 800 тысяч беженцев с Украины. К вечеру 5 марта ведомство зафиксировало 827 тысяч вынужденных эмигрантов. Правительство Польши тем временем начало изымать объекты недвижимости в собственности России. Данный процесс стартовал в Варшаве.

Армия,Администрация США,
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