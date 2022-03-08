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1 час назад

Пентагон: оружие на Украину завозят из 15 стран

Свободная прессаСвободная прессаиещё 1

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Украина получает оружие из 15 стран.

Пентагон: оружие на Украину завозят из 15 стран
Фото: ReutersReuters

«Это не только мы, это еще 14 других стран. Мы знаем, что эти материалы попадают в руки украинских вооруженных сил, и мы знаем, что они их применяют и применяют достаточно эффективно», - сообщил Кирби на брифинге для журналистов.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат свои поставки.

Ранее "СП" приводила слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не верит в политическое решение ситуации на Украине в ближайшее время. Как отметил политик, переговоры с российским президентом очень сложные.

Армия,В мире,Эммануэль Макрон,Джон Кирби,Пентагон,
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