Пентагон: оружие на Украину завозят из 15 стран

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Украина получает оружие из 15 стран.
«Это не только мы, это еще 14 других стран. Мы знаем, что эти материалы попадают в руки украинских вооруженных сил, и мы знаем, что они их применяют и применяют достаточно эффективно», - сообщил Кирби на брифинге для журналистов.
При этом он отметил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат свои поставки.
Ранее "СП" приводила слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не верит в политическое решение ситуации на Украине в ближайшее время. Как отметил политик, переговоры с российским президентом очень сложные.