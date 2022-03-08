Зеленский нашел способ укрепить армию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Зеленский решил отозвать украинских миротворцев из всех миссий», — передает информацию РИА «Новости».

Сообщается, что миротворцы будут направлены на участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Ранее Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. В ООН заявили, что решение о направлении миротворцев лежит в юрисдикции Совета безопасности организации.