Российская сторона объявляет на Украине "режим тишины" с 10:00 мск 8 марта

Российская сторона объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине с 10:00 мск 8 марта. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

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"С 10:00 (мск) 8 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры: из г. Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в Гомель <...> по согласованию с украинской стороной", - говорится в заявлении.

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Также гуманитарные коридоры будут открыты из Чернигова через территорию Белоруссии, из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России, из Харькова на территорию России или во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск. Также гуманитарный коридор будет открыт из Мариуполя по двум маршрутам на территорию России и в Запорожье.

Вооруженные силы РФ организовали эвакуацию на территорию России свыше 173 тыс. человек, из них более 44 тыс. детей, заявили в штабе.

"Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 чел., из них 44 187 детей, а также 19 969 ед. личного автотранспорта", - сказали в штабе.

Там уточнили, что в настоящее время указанные граждане Украины находятся в пунктах временного размещения, в гостиницах, санаториях и пансионатах, обеспечены горячим питанием, дети пошли в школы, детские сады, оперативно решаются вопросы временного трудоустройства.

"Несмотря на безответственное отношение украинской стороны к жизни и здоровью простых мирных граждан, в том числе иностранцев, Российская Федерация готова к очередным гуманным шагам по выводу мирного населения из всех населенных пунктов, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы, а также созданию на территории России достойных условий размещения для всех беженцев", - подчеркнули в штабе.

Свыше 2 млн человек обратились в официальные российские структуры с просьбой об эвакуации с Украины, собщили в координационном штабе.

"Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов (таких обращений только с 5 по 7 марта в официальных структурах Российской Федерации и в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано более 2 млн (2 000 417), Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию", - сказал глава штаба Михаил Мизинцев.

По его словам, ВС РФ готовы к очередным гуманным шагам по выводу мирного населения из Украины, а также к созданию на территории России достойных условий размещения для всех беженцев, несмотря на безответственное отношение украинской стороны к жизни мирных граждан РФ.

Россия предлагает Киеву до 03:00 мск 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования, заявили в понедельник штабе.

"Указанное заявление немедленно довести до украинской стороны (вице-премьеру Украины Верещук Ирине Андреевне) и предложить до 03:00 (мск) 8 марта 2022 года согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров", - говорится в заявлении.

Россия готова открыть гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя - МО РФ.

Российское заявление о создании гумкоридоров будет сразу доведено до иностранных посольств, профильных структур ООН, ОБСЕ - МО РФ.