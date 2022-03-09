США отказали в помощи украинским властям

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1 час назад

США отказались размещать на Украине системы ПРО «Железный купол»

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Появление на Украине системы ПРО «Железный купол» заняло бы слишком много ресурсов по части подготовки военного объекта. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отметив, что в связи с этим Вашингтон изучает другие способы военной помощи Киеву.

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Фото: WikipediaWikipedia

«Скажу только о системе "Железный купол". Нельзя просто щелкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся», - приводит РИА Новости слова Нуланд, произнесенные ей во время выступления в Конгрессе США.

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Представительница Госдепа добавила, что для более развернутого ответа понадобился бы закрытый формат встречи. При этом она пообещала предоставить такую информацию в секретном режиме. Также Нуланд заявила, что Украине предоставлено множество противобатарейных радаров.

Ранее Виктория Нуланд рассказала, что США в ситуации вокруг Украины стремятся нанести России «стратегическое поражение».

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале на территории Украины военной спецоперации по защите жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы нашей страны наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а для гражданского населения какой-либо угрозы нет.

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