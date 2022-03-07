В Москве прошла первая встреча представителей Минобороны РФ и ООН

В Министерстве обороны России сообщили, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, 7 марта в Москве состоялась первая встреча представителей российского военного ведомства и ООН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Минобороны, стороны обсудили алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Переговоры Шойгу и Гуттериша состоялись 4 марта. Министр рассказал генсеку ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. В частности, по словам Шойгу, они были вызваны тем, что в течение восьми лет украинское руководство отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса.

Гутерреш поблагодарил Шойгу за содействие в эвакуации ооновского персонала с территории Украины и призвал министра улучшить эффективность взаимодействия профильных структур ООН с российским Минобороны по решению гуманитарных вопросов на Украине. Министр поддержал данную просьбу.