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2 часа назад

В Москве прошла первая встреча представителей Минобороны РФ и ООН

Газета.RuГазета.Ru

В Министерстве обороны России сообщили, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, 7 марта в Москве состоялась первая встреча представителей российского военного ведомства и ООН.

В Москве прошла первая встреча представителей Минобороны РФ и ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Минобороны, стороны обсудили алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Переговоры Шойгу и Гуттериша состоялись 4 марта. Министр рассказал генсеку ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. В частности, по словам Шойгу, они были вызваны тем, что в течение восьми лет украинское руководство отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса.

Гутерреш поблагодарил Шойгу за содействие в эвакуации ооновского персонала с территории Украины и призвал министра улучшить эффективность взаимодействия профильных структур ООН с российским Минобороны по решению гуманитарных вопросов на Украине. Министр поддержал данную просьбу.

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