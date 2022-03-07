В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины

"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 Военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - сказал он.