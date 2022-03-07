РИА «Новости»: на Украине против армии РФ воюет «Грузинский легион»

Источник рассказал РИА «Новости», что на территории Украины действует «Грузинский национальный легион».
По данным источника, в этой группе около 25 человек, большинство из них являются гражданами Грузии. В ее составе «добровольцы из числа националистов» с боевым опытом, в том числе и в грузино-осетинском и грузино-абхазском конфликтах.
«Полевым командиром «Грузинского национального легиона» является Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, 22.04.1978 года рождения уроженец города Тбилиси. <...> Ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в ЮОР. <...> В прошлом участник боевых действий в Чеченской республике в качестве наемника на стороне НВФ», — уточнил источник.
Ранее стало известно, более 3 тыс. американских добровольцев откликнулись на призыв Киева вступать в интернациональный легион территориальной обороны.
В четверг, 3 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что всего на Украину направляются свыше 16 тыс. иностранных добровольцев. В числе первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля.