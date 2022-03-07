«На Балтийском море все станут нашими противниками, если Финляндия войдет в НАТО»

На фоне российской военной спецоперации на Украине в Финляндии активизировалась дискуссия о перспективах вступления страны в НАТО: обсуждение этого вопроса уже перешло на уровень политических партий, а опросы общественного мнения фиксируют готовность финнов к присоединению к альянсу. Может ли Финляндия войти в НАТО и чем это грозит России, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Andreas Rentz/Getty Images Andreas Rentz/Getty Images

Финское правительство готово к обсуждению вступления государства в НАТО, объявил президент Саули Ниинисте во время своего визита в США. По его словам, ситуация внутри страны изменилась, поэтому власти открыты к дискуссии по этому вопросу с парламентом.

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"Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее", - пояснил Ниинисте.

С точки зрения финского президента, ответ на вопрос, вступать ли государству в НАТО, должен дать парламент республики, где уже идет активная дискуссия на этот счет - с начала марта представители политических партий страны провели серию встреч по этому вопросу.

"Дискуссия идет, наш парламент очень активен в этом. И в конечном итоге это решение принимается парламентом Мы были в полной безопасности, но конечно мы должны учитывать то, что видим сейчас в Европе", - подчеркнул Ниинисте.

При этом в НАТО уже объявили о готовности принять Финляндию, если страна примет решение о присоединении к альянсу. Как отмечал генсек организации Йенс Столтенберг, в отношении Хельсинки и Стокгольма, где также раздумывают о подключении к блоку, вопрос может быть решен в кратчайшие сроки.

Ждать ли вступления Финляндии в НАТО

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты по-разному оценивают возможность реального присоединения Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Так, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев считает, что вероятность такого исхода равна результатам опросов общественного мнения.

"Этот сценарий реалистичен с вероятностью равной статистическим социологическим исследованиям об отношении финского общества к этой теме - то есть 50 на 50, согласно последним оценкам.

Соответственно, поэтому и инициируется дискуссия по данному вопросу. Вероятно, решение по НАТО ни в ту, ни в другую сторону не будет приниматься в стране кулуарно и без твердой опоры на общественное мнение. Это не Черногория, где все за народ порешали, который выходил на улицы с протестом, и вступили", - пояснил эксперт.

В то же время президент Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов уверен, что есть серьезные сомнения в вероятности такого шага со стороны Хельсинки. По его словам, Финляндия вряд ли захочет отказываться от своего нейтрального статуса.

"Финны всегда пользовались своим нейтральным статусом, в прошлом став буфером между Западом и СССР. По сути, экономический рост этой страны во многом связан с тем, что Советский Союз, признав ее нейтральный статус, активно с ней сотрудничал - гораздо сильнее, чем со странами Западной Европы, чем и пользовалась Финляндия.

Сейчас никаких военно-политических проблем между Россией и Финляндией нет, они все были решены еще много лет назад. Поэтому непонятно, зачем Хельсинки вступать в НАТО.

Возможно, чтобы вписаться в картину альянса, которая уже достаточно неубедительная - сейчас НАТО выглядит проигравшей стороной. В итоге вряд ли это выгодно Финляндии, так как может разрушить хорошие экономические отношения с Москвой", - добавил эксперт.

При этом Коновалов не исключил, что дальнейшие шаги Хельсинки в отношении альянса во многом будут зависеть от решения Швеции, где также идет дискуссия по возможному вступлению в НАТО - "на обе страны по этому вопросу оказывается серьезное давление со стороны структур альянса".

Что это означает для России

В Москве возможное подключение Финляндии к НАТО уже не раз комментировали. К примеру, официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что российская сторона фиксирует усилия альянса по втягиванию в свой блок Хельсинки и Стокгольма.

"Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны", - подчеркивала дипломат.

Как заявил "Газете.Ru" руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, возможное вступление Финляндии в альянс вряд ли можно назвать позитивным для Москвы.

"Это будет означать, что на морской и сухопутной границах России появится еще две (так как с финнами может вступить и Швеция) натовские высокотехнологичные страны. Их вооруженные силы сейчас очень небольшие, но у Хельсинки они достаточно эффективные. Силы могут наращиваться, а на территории государств могут размещаться зарубежные военные базы для США и других стран НАТО. Для России это резко ухудшит ее стратегическую ситуацию и ее безопасность", - отметил эксперт.

С точки зрения Арбатова, помимо угроз по линии безопасности, можно ожидать и общего ухудшения отношений между Россией и Финляндией. По его словам, уровень взаимодействия сторон определенно изменится.

"В годы "холодной войны", даже в самые острые ее периоды, Финляндия оставалась нейтральной страной и не вступала ни в какие блоки. А теперь ситуация резко изменится, что потребует от России принимать какие-то конкретные меры. В итоге это станет ожидаемым, но очень резким ухудшением отношений - на Балтийском море все страны вокруг станут членами НАТО, то есть нашими [потенциальными] противниками", - добавил эксперт.