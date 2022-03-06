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1 час назад

ВС РФ уничтожило практически всю боеспособную авиацию киевского режима

ТАССТАСС

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ: уничтожена практически вся боеспособная авиация ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета", - сказал он, добавив, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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