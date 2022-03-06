Минобороны РФ: уничтожена практически вся боеспособная авиация ВСУ

"Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета", - сказал он, добавив, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.