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51 минуту назад

Американский полковник в отставке сравнил военных Украины с исламистами

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Украинские войска действуют наподобие ближневосточных экстремистов, используя мирное население в городах в качестве живого щита. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил экс-советник главы минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор, сообщает РИА "Новости".

Американский полковник в отставке сравнил военных Украины с исламистами
Фото: Marienko Andrew/APMarienko Andrew/AP

По его словам, эта тактика объясняется тем, что украинские военнослужащие не обладают мобильностью, не имеют систем ПВО и прикрытия с воздуха. Из-за этого они прячутся в населенных пунктах и смешиваются с населением.

"Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома", - сказал Макгрегор.

Американский полковник подчеркнул, что российская сторона в своих действиях старается быть максимально аккуратной и минимизировать ущерб, в отличие, в частности, от армии США в Ираке.

В заключении Макгрегор подчеркнул, что требование России предоставить Украине нейтральный статус закономерно и это соответствует интересам самих Соединенных Штатов, так как в подобном случае Украина могла бы стать буферной зоной между Москвой и Вашингтоном. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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