На кадрах показаны вылеты истребителей Су-24 и Су-34 с военного аэродрома. На Су-34 можно заметить подвешенные бомбы ОФАБ-100-120. Также на записи показана запись прицела Су-34 и видно запуск управляемой ракеты «воздух-поверхность». После самолет уходит на боевой разворот с набором высоты.