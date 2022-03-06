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11 минут назад

ВСУ обстреляли Донецк из «Града»

Майк Габриелян

Вооруженные формирования Украины обстреляли северный район Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Боевики выпустили по городу 15 ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Фото: ReutersReuters

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Донецка (Киевский район), выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"», - сказано в сообщении.

Огонь было открыт в 10:15 по московскому времени. «Грады» стреляли со стороны поселка Опытное.

Сегодня также сообщалось, что пригороды Донецка были обстреляны крупнокалиберной артиллерией.

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