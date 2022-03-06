ВСУ обстреляли Донецк из «Града»

Вооруженные формирования Украины обстреляли северный район Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Боевики выпустили по городу 15 ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Донецка (Киевский район), выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"», - сказано в сообщении.

Огонь было открыт в 10:15 по московскому времени. «Грады» стреляли со стороны поселка Опытное.