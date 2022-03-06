Ракетные войска ВС РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине

"Всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.