Ракетные войска ВС РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине

Ракетными войсками ВС РФ уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, Вооруженные силы РФ поразили свыше 2,2 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожено 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе.
"Всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.
Конашенков сообщил, что российская авиация и ПВО за сутки сбили четыре Су-27, один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 - в районе Радомышля и Су-25 - в районе Нежина.
"За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 - в районе Радомышля, один Су-25 - в районе Нежина, два вертолета Ми-8 - в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - отметил Конашенков.