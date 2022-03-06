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25 минут назад

Ракетные войска ВС РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине

ТАССТАСС

Ракетными войсками ВС РФ уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные войска ВС РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс ПВО С-300 на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Вооруженные силы РФ поразили свыше 2,2 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожено 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе.

"Всего за время операции поражено 2 203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.

Конашенков сообщил, что российская авиация и ПВО за сутки сбили четыре Су-27, один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 - в районе Радомышля и Су-25 - в районе Нежина.

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"За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 - в районе Радомышля, один Су-25 - в районе Нежина, два вертолета Ми-8 - в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - отметил Конашенков.

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