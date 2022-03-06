Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра

Украинские войска в 7:30 выпустили семь мин запрещенного 120 калибра по населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — н.п. Пески — н.п. Веселое: выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее мэр другого донецкого города Горловки сообщил, что в субботу, 5 марта, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ранено пять мирных жителей.

Всего, по данным представительства ДНР в СЦКК, за 17 дней эскалации в регионе погибли число жертв среди мирного населения республики достигло 26 человек, еще 121 ранены — в том числе девять детей. По состоянию на 22:00 05.03.2022 со стороны украинских силовиков было зафиксировано 815 фактов ведения огня.