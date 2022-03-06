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1 час назад

КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты

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КНДР подтвердила проведение пуска баллистической ракеты 5 марта, соообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что данный пуск был осуществлён в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны.

«Посредством испытания Государственное управление по освоению космоса подтвердило надёжность системы приёма и передачи спутниковых данных и командования управлением, различных систем наземного контроля и диспетчерских систем управления полётами», — приводит РИА Новости сообщение ЦТАК.

Ранее сообщалось, что КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

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