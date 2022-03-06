В США приняли решение по вопросу ввода войск на Украину

Соединённым Штатам необходимо сохранять открытыми все возможности. С таким заявлением в интервью американской журналистке Грете ван Састерн выступил сенатор-республиканец Рик Скотт. Его слова со ссылкой на газету The Hill приводит ТАСС.
«Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — заявил Скотт в ответ на вопрос о возможном вводе войск США на Украину.
Ранее президент Джо Байден и представители Белого дома неоднократно подчёркивали, что Вашингтон не планирует направлять американских военнослужащих в бывшую советскую республику.