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1 час назад

В США не исключили ввода войск на Украину

Говорит МоскваГоворит Москва

Соединённым Штатам необходимо сохранять открытыми все возможности. С таким заявлением в интервью американской журналистке Грете ван Састерн выступил сенатор-республиканец Рик Скотт. Его слова со ссылкой на газету The Hill приводит ТАСС.

В США приняли решение по вопросу ввода войск на Украину
Фото: ReutersReuters

«Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — заявил Скотт в ответ на вопрос о возможном вводе войск США на Украину.

Ранее президент Джо Байден и представители Белого дома неоднократно подчёркивали, что Вашингтон не планирует направлять американских военнослужащих в бывшую советскую республику.

Путин оценил ход проведения военной операции на Украине

Армия,В мире,Рик Скотт,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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