В ДНР при обстрелах ВСУ ранены пять человек

Пять жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) получили ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram -канале.

«В результате обстрела ВФУ жилого массива "Комсомолец" по адресу: 60 лет СССР, 63 ранена горловчанка 1986 года рождения. В момент обстрела она находилась на рабочем месте. Увы, за сегодня в Горловке пять раненых», — написал он.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими силовиками двух городов в Донбассе — Первомайска и Горловки. Первый населенный пункт был обстрелян ВСУ из крупнокалиберных минометов, на него упало как минимум 16 мин. Второй — снарядами калибра 122 миллиметра.