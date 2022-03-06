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17 минут назад

В ДНР при обстрелах ВСУ ранены пять человек

Lenta.ruLenta.ru

Пять жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) получили ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

В ДНР при обстрелах ВСУ ранены пять человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате обстрела ВФУ жилого массива "Комсомолец" по адресу: 60 лет СССР, 63 ранена горловчанка 1986 года рождения. В момент обстрела она находилась на рабочем месте. Увы, за сегодня в Горловке пять раненых», — написал он.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими силовиками двух городов в Донбассе — Первомайска и Горловки. Первый населенный пункт был обстрелян ВСУ из крупнокалиберных минометов, на него упало как минимум 16 мин. Второй — снарядами калибра 122 миллиметра.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Армия,Иван Приходько,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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